Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefahrenstelle im Verkehr

Obererbach (ots)

Nicht zu einem "Dumme-Jungen-Streich", sondern zur Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs und daher zur Verwirklichung eines Straftatbestandes kam es in der Nacht von Samstag, den 11.05.2019 auf Sonntag den 12.05.2019 in der Hacksener Straße in Obererbach. Bis dato unbekannte Täter haben dort Regeneinlaufabdeckungen aus ihrer Verankerung gehoben und am Fahrbahn abgelegt. Durch die fehlenden Abdeckungen entstehen große Löcher auf der Fahrbahn, die für Autofahrer, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich und insbesondere bei Dunkelheit kaum zu erkennen sind. Aufgrund des hohen Gefahrenpotenzials wird ein solches Vergehen als »Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr« angesehen und als Straftatbestand geahndet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen.

