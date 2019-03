Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Tankstelle

Stromberg (ots)

Am Montag, 11.03.2019, gegen 01.39 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Stromberg. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass 3 maskierte Täter die Eingangstür der Tankstelle einschlugen. Im Verkaufsraum begaben sich die Täter zum verschlossenen Zigarettenregal und versuchten dieses ebenfalls mit brachialer Gewalt aufzubrechen. Dies gelang den unbekannten Tätern aber nicht. Sie flüchteten nach sehr kurze Zeit ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum zu melden.

