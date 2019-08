Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragmeldung zu Brand in Mayen, Siegfriedstraße (Erstmeldung v. 12:39h)

Mayen (ots)

Ergänzend zur Erstmeldung von 13:39 Uhr bzgl. des Brandes in der Siegfriedstraße in Mayen kann folgende Mitteilung gemacht werden:

Gegen 12:25 Uhr brach im Erdgeschoss in dem von drei Personen bewohnten Mehrfamilienhaus ein Brand aus. Eine männliche Person (65 Jahre) wurde durch Kräfte der FFW Mayen und der Polizei aus der Wohnung im Erdgeschoss gerettet. Die Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Begehung des Brandortes ergab, dass lediglich ein Schaden am Inventar, jedoch kein Gebäudeschaden entstanden war. Ein Verschulden Dritter kann nach dem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Der Einsatz war gegen 13:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren die FFW Mayen mit 25 Kräften, dass DRK mit 4 Kräften, sowie die Polizei- und Kriminalinspektion Mayen mit 8 Beamten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell