Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche Diebstahl

Wiesemscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 14.08.2019 bis Freitag, 16.08.2019 wurde in Wiesemscheid, Mittelstraße ein zwei Jahre alter roter Porsche 911 GT3, aus einer verschlossenen Garage entwendet. Die Tat könnte in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Porsche 911 GT3 RS in Nürburg am 13.08.2019 stehen. Hinweise bitte an die Polizei in Adenau, Tel. 02691-9250 oder die Kriminalpolizei Mayen 02651/8010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell