Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220519-484: Überfall am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Ein 18-jähriger Gummersbacher ist am Dienstagnachmittag (21. Mai) von zwei jungen Männern überfallen und ausgeraubt worden.

Nach Angaben des 18-Jährigen befand sich dieser um 17 Uhr auf dem Weg zu einem Geldinstitut in der Dümmlinghauser Straße, um dort Bargeld einzuzahlen. In Höhe des Zigarettenautomaten Südring / Pappelstraße sprachen ihn dann zwei junge Männer an. Sie fragten ihn ober Geld wechseln könnte. Als der 18-Jährige seine Geldbörse herausholte, begannen beide auf ihn einzuschlagen. Der 18-Jährige ließ seine Geldbörse fallen und ging zu Boden. Die beiden Unbekannten nahmen das Geld aus der Börse und flüchteten in Richtung Großenbernberger Straße.

Täterbeschreibung: Beide sollen etwa 16-20 Jahre alt gewesen sein. Einer war etwa 175-180 cm groß, schlank und hatte kurze blonde Haare, der andere war etwa 170 cm groß, hatte eine kräftige Statur und braune kurze Haare.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell