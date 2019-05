Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210519-479: Supermarkttür blieb zu

Waldbröl (ots)

Unbekannte haben am Wochenende versucht, in einen Supermarkt in der Otto-Eichhorn-Straße einzubrechen. Zwischen Samstagabend 20:30 Uhr und Montagmorgen (20.Mai) 6:45 Uhr hebelten die Täter an einer Tür des Supermarkts, schafften es allerdings nicht, diese zu öffnen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf.

