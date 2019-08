Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Mayen

Mayen (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Samstag, dem 17.08.2019, zwischen 10:00 - 13:30 Uhr wurde an einem parkenden PKW der Mercedes-Stern abgebrochen, sowie die rechte Fahrzeugseite durch unbekannte Täter zerkratzt. Das Fahrzeug stand zu der Zeit "Im Acker" in Kerben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel. 02651-8010) zu melden.

TÜV-Siegel selbst gemacht

Besonders clever versuchte sich ein Verkehrsteilnehmer aus dem Maifeld. Um sie die Kosten für die TÜV-Prüfung zu sparen, druckte er sich kurzerhand eigenständig die benötigte Prüfplakette aus. Da dies den beamten aus Mayen auffiel, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

