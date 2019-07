Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw

Titz (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw kam es Montagmittag in Titz-Hasselsweiler.

Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 76-jährige Autofahrerin aus Titz die Marienstraße aus Richtung Wiesenstraße in Fahrtrichtung von-Lerodt-Straße. An der Kreuzung mit der Bachstraße, an der die Regelung Rechts vor Links gilt, schaute sie nach links und rechts und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Fahrzeuge hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht wahrgenommen. Zur gleichen Zeit war auf der Bachstraße aus Richtung Poststraße in Fahrtrichtung Kreuzstraße ein Bus unterwegs. Dessen Fahrerin, eine 43-jährige Linnicherin, registrierte nach eigenen Angaben das von rechts kommende Auto der 76-Jährigen nicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Während die Busfahrerin und ihr einziger Fahrgast unverletzt blieben, zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell