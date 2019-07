Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Café

Nörvenich (ots)

In Nörvenich-Rommelsheim gingen Unbekannte ein Café an der Burg Bubenheim an. Sie klauten Bargeld und Wertgegenstände und hatten offenbar Spaß an der Verunstaltung der Gaststätte.

Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, hebelten Unbekannte das Verkaufsfenster des Cafés auf. Neben der Tatsache, dass verschiedene Utensilien auf dem Boden verteilt waren, mussten die Geschädigten auch feststellen, dass die Einbrecher offenbar etwas in den Behälter der Eismaschine gefüllt, und dieses so ungenießbar gemacht hatten. Unerkannt konnten sich die Täter mit ihrer Beute wieder entfernen.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und nahm eine Strafanzeige auf. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 mit der Einsatzleitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

