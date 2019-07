POL-DN: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Polizei Düren

Schwer verletzt musste am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war zuvor auf der L 249 gestürzt.

Gegen 15:50 Uhr war eine dreiköpfige Gruppe von Motorradfahrern auf der L 249 von Nideggen in Richtung Abenden unterwegs. Ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Erft-Kreis fuhr als letzter der Gruppe. Auf einem Parkplatz in Abenden warteten die beiden vorne fahrenden Kradfahrer auf ihren Mitfahrer. Als dieser nicht eintraf, fuhren sie zurück und fanden den 19-Jährigen verletzt am Boden liegend vor. Eine Autofahrerin, die dem jungen Mann zum Unfallzeitpunkt auf der kurvenreichen Strecke entgegen gekommen war, hatte bemerkt, wie dieser ins Schlingern kam, im weiteren Verlauf auf den Grünstreifen geriet und schließlich stürzte. Sie alarmierte den Rettungsdient und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Begleiter um den Verletzten. Mit einem RTW wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

