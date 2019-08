Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Nürburgring (ots)

Am 23.08.2019, gegen 15:45 Uhr befuhr ein silbergrauer VW Golf 5 die B257 in Richtung Nürburgring. Zwischen den Ortslagen Zermüllen und Müllenbach hat der Fahrer des Golf dann stark beschleunigt, um acht Kraftfahrzeuge in einem Zug grob verkehrswidrig und rücksichtslos zu überholen. Dabei überholt er auch einen Volvo, der sich zu dieser Zeit bereits auf der Gegenspur befindet, um selbst einen Traktor zu überholen. In dieser engen Situation kommt es zur Kollision an den Außenspiegeln. Anschließend entfernt sich der VW Golf vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bitten Zeugen, die den Unfall bzw. den Überholvorgang gesehen haben und Hinweise zu dem flüchtigen VW Golf geben können, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Daun (06592/9626-0) in Verbindung zu setzen.

