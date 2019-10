Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllablagerung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lauterecken (ots)

Sperrmüll gehört nicht in eine fremde Mülltonne! Und wenn es dann so aussieht wie am Sonntag an der Einmündung B420/Saarbrücker Straße/Bahnhofstraße, ist nicht auszuschließen, dass eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige der illegalen Müllablagerung auf dem Fuße folgt. Überwiegend alte Matratzen und Bettwäsche wurden in die Tonne gestopft. Und was nicht mehr reinging, ist einfach daneben gelandet. Solche dem Allgemeinwohl widersprechenden Delikte fordern die Ermittler stets heraus. Aber ohne die Bevölkerung geht mal wieder nichts: Wer hat jemand zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in der Nähe der Mülltonne beobachtet? Der Transport müsste mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell