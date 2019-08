Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Unfall mit gestohlenem Sportboot; Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

Bereits im Zeitraum vom 13. bis zum 15.07.2019 haben bislang unbekannte Täter ein Sportboot von einem Grundstück in Apen/Nordloh entwendet. Das Boot wurde offensichtlich im Bereich des Nordloher Tiefes zu Wasser gelassen und im Bereich des Nordloher und Barßeler Tiefes geführt. Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte das Boot und beschädigte zwei an einem Bootsanleger des WSC Tange, Deichstraße, befestigte Sportboote. Das verursachende Sportboot sank. An den beiden anderen Booten entstanden erhebliche Schäden (mindestens 20.000 Euro). Dies ergaben jetzt die Untersuchungen durch die Bootswerft in Barßel. Personen kamen offensichtlich nicht zu Schaden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Apen, Tel. 04489/1439, zu melden.

