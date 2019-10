Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hakenkreuz auf Straße - Vandale widersetzte sich der Polizei - Feuerwehreinsatz - Diesel entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Straßenverkehrsgefährdung auf der B29

Am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die B29 in Fahrtrichtung Schorndorf. Auf Höhe Weinstadt-Endersbach wurde der Pkw des 48-Jährigen von einem Motorrad rechts überholt. Bei diesem verbotenen Überholvorgang streifte das Motorrad den Pkw und beschädigte diesen. Das Motorrad fuhr anschließend unvermittelt weiter und entfernte sich von der Örtlichkeit. Möglicherweise kam es durch das rücksichtslose Verhalten des Motorradfahrers zu weiteren schädigenden Ereignissen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950 422 entgegen.

Welzheim: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Beim Ausparken in der Untermühlstraße beschädigte der Fahrer eines Dodge Ram am Montag gegen 16:05 Uhr einen hinter seinem Pkw geparkten Audi. Anschließend entfernte sich der Dodge-Fahrer, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Verkehrsunfall in Alfdorf: Kind verletzt

Die 19-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz befuhr am Montag gegen 16:45 Uhr die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Eine 7-jährige, die auf dem dortigen Gehweg mit einem Tretroller unterwegs war, fuhr urplötzlich vom Gehweg in die Fahrbahn ein. Da die Pkw-Lenkerin sofort abbremste, kam es lediglich zu einem leichten Kontakt zwischen Fahrzeug und Kind. Das Mädchen stürzte von seinem Roller und wurde leicht verletzt.

Urbach: Hakenkreuz-Graffiti

Am vergangenen Samstag wurde angezeigt, dass von Unbekannten in der Friedhofstraße ein Gullideckel mit einem Hakenkreuz besprüht wurde. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Urbach: Widerstand gegen Polizeibeamte

Der Beschuldigte konnte am Montagabend zunächst von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie er eine Scheibe eines geparkten Pkw einwarf. Der Täter konnte wenig später im Bereich des Bahnhofs Urbach von der Polizei festgestellt werden. Da er sich gegen die vorläufige Festnahme wehrte, musste Pfefferspray gegen ihn eingesetzt wurde. Bei der Widerstandshandlung wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte in der Zeit von Samstag bis Montag den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Schillerstraße abgestellten Pkw VW, Golf und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels und der vorderen Stoßstange. Der Schaden an dem Auto liegt bei circa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Fellbach unter Tel.: 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 34-jährige VW-Lenkerin erkannte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zu spät, sie eine 60-jährige Ford-Fahrerin vor ihr an der Kreuzung Stuttgarter und Esslinger Straße an einer roten Ampel warten musste und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei wurde die Fahrerin im stehenden Ford leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Kernen im Remstal, Stetten: Unfallflucht

Der Geschädigte Fahrer eines Kleinbusses der Marke Mercedes befuhr am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr die Schloßstraße in Fahrtrichtung Esslingen. Kurz vor der Einmündung Klosterstraße fuhr unerwartet ein unbekannter Fahrradfahrer vom rechten Gehweg direkt vor dem Kleinbus auf die Straße. Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu vermeiden, bremste der Fahrer des Kleinbusses und zog gleichzeitig nach links auf die Verkehrsinsel, wo er zwei Verkehrszeichen überfuhr. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Fahrradfahrer fuhr weiter und bog nach links in die Klosterstraße ab. Der Radfahrer soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und eine helle Jeanshose sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben. Auffällig waren große Kopfhörer, die er während der Fahrt trug. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Mountainbike mit weißen Streifen gehandelt haben. Auch ein unbekannter Motorradfahrer, der kurz neben dem Kleinbus angehalten hatte, könnte den Unfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Fellbach, Tel.: 0711 57720, zu melden.

Fellbach: Vorfahrt nicht beachtet

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer wollte am Montag gegen 13.30 Uhr bei hohem Verkehrsaufkommen von der Kleinfeldstraße in die Rommelshauser Straße einbiegen. Nachdem ihm das Einbiegen ermöglicht worden war, stieß er mit einem 52-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen, der zeitgleich in die Kleinfeldstraße einbog. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Kernen im Remstal, Rommelshausen: Unfall mit Radlader

Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Seat war am Montagnachmittag gegen 14 Uhr von der Lotzingstraße in die Beinsteiner Straße eingebogen. Im weiteren Verlauf fuhr er trotz Gegenverkehr in eine Engstelle ein. Der entgegengekommene Fahrer eines Radladers wich deshalb nach rechts aus. Dabei stieß er gegen eine Böschung, woraufhin sein Fahrzeug nach links auf das Auto des 25-Jährigen kippte. Der Fahrer des Radladers wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrbahn war zur Reinigung und Bergung der Fahrzeuge ungefähr zwei Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 22.000 Euro.

Fellbach: Verpuffung im Kachelofen

An einem Ölkachelofen in der Albert-Schweitzer-Straße kam es am Montagabend gegen 20.20 Uhr zu einer Verpuffung im Kachelofen. Die Wohnung stand anschließend komplett im Qualm. Eine Bewohnerin musste deshalb vom Rettungsdiensst ambulant versorgt werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften vor Ort.

Backnang: Verdächtiger Koffer auf dem Gehweg löst Polizeieinsatz aus

Am Montagnachmittag wurde auf der K1897 zwischen Erbstetten und Oberschöntal auf Höhe der Kläranlage auf dem Gehweg ein herrenloser Koffer von Passanten festgestellt. Weil ihnen der Koffer verdächtig erschien, wurde die Polizei informiert. Da der Koffer leer war ist davon auszugehen, dass dieser beim Transport zur Mülldeponie verloren wurde.

Backnang-Oberschöntal: Dieseldiebstahl

Am letzten Wochenende wurde im Hagnauer Weg der Tankstutzen eines Baggers aufgebrochen und 150 Liter Diesel entwendet. Die Polizei Backnang bittet unter Tel.: 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfall auf Fußgängerüberweg

Am Montag, den 14.10.2019, gegen 06:15 Uhr, überquert eine 18-jährige Frau im Stettiner Ring den dortigen Fußgängerüberweg. Ein unbekannter Autofahrer, der von der Plattenwaldallee in Richtung Plaisir unterwegs war, übersah die Fußgängerin und streifte sie. Der Autofahrer bremste sein Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand ab, entfernt sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Aufgrund eines erlitten Schocks meldete sie nachträglich den Unfall bei der Polizei. Bei dem Pkw des Verursachers soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen BK-M???? gehandelt haben. Der Fahrer soll eine jüngere Person mit kurzen, hellen Haaren gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Backnang unter Tel.: 07191 9090 zu melden.

Korb: Weitere Einbrüche in Kindergärten

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Montag, 06:30 Uhr wurde in einen Kindergarten in der Ernst-Heinkel-Straße eingebrochen. Hierbei wurden ein Laptop und ein Mobiltelefon entwendet. Zudem entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Ebenfalls zwischen Freitag und Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten in der Fritz-Klett-Straße. Die Eindringlinge gelangten nicht ins Gebäude und verursachten einen Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei Waiblingen nimmt hierzu sachdienliche Hinweise unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet, eine Person verletzt

Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr wollte eine 63-jährige Fahrerin eines Nissan Juke von der Stuttgarter Straße in die Schurwaldstraße einfahren und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Seat Ibiza. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw, wobei die 32-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Schwaikheim: Von der Sonne geblendet

15.0000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagvormittag gegen 8.40 Uhr im Kurt-Vollmer-Ring ereignete. Aufgrund der tiefstehenden Sonne fuhr ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer auf einen am Fahrbahnrand geparkten Maserati auf. Der Fahrer blieb unverletzt.

Winnenden: Sachbeschädigung auf Supermarktparkplatz

Am Montag zwischen 16:40 Uhr und 16: 55 Uhr wurde auf dem REWE-Parkplatz in der Waiblinger Straße die Fahrertür eines Seat Leon beschädigt. Der Schaden könnte der Spurenlage zufolge durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 694-0 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Gegen Firmenschild gefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 0:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr ein Firmenschild in der Wacholderstraße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher ohne den Schaden zu melden. Der Sachschaden dürfte sich auf 500-1000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 694-0 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Unfallflucht mit Mähdrescher

Am Montag gegen 18.30 Uhr beschädigte der Fahrer eines Mähdreschers beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne den Vorfall zu melden. Der Hinweise zum Unfall, der sich in der Bahnhofstraße ereignete, nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 694-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell