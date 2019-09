Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt; Ludwigsburg: Unbekannter beschädigt PKW und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Murr: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Radfahrer, der am Montag kurz nach 15.00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Murr in einen Unfall verwickelt war. Der Radler befuhr zunächst die Silcherstraße und wollte dann nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Vermutlich versagten im weiteren Verlauf die Bremsen des Zweirads, das in einem eher schlechten Zustand war, und dem 21-Jährigen war es nicht möglich seine Geschwindigkeit zu verringern. Als er in die Theodor-Heuss-Straße einfuhr, kollidierte er mit einem 63-jährigen Ford-Lenker, der die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Pleidelsheimer Weg befuhr. Der Radler wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße. Der junge Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Ford handelt es sich um einen Kleintransporter, der zum Unfallzeitpunkt zur Schülerbeförderung eingesetzt und mit dem Fahrer, einem Beifahrer und sechs Schülern besetzt war. Der PKW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ludwigsburg-Eglosheim : Unbekannter beschädigt Beifahrerscheibe eines PKW

Zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 11.15 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an einem PKW zu schaffen, der im Falkenweg in Eglosheim stand. Der Unbekannte schlug ein Loch in die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500.- Euro. Mutmaßlich wurden keine Wertgegenstände entwendet. Zeuge, die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu wenden.

Ludwigsburg: Unfallflucht mit 5000.-Euro Sachschaden

Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, stand ein BMW in der Unteren Kasernenstraße in Ludwigsburg. Als der PKW-Besitzer am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er auf der rechten Fahrzeugseite einen Sachschaden fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Ausparken den BMW. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5200.- Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

