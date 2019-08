POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.08.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Bruchhausen-Vilsen -Sachbeschädigung-

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr wurden in der Sulinger Straße von 10 PKW die Spiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein Tatverdächtiger konnte noch am Tatort festgestellt werden. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Syke -Verkehrsunfallflucht-

Am gestrigen Freitag in der Zeit von 06.00-09.00 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes Famila einen Peugeot 308. Dabei entstand Sachschaden von mehr als 1000 Euro . Der Fahrzeugführer flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei Syke unter 04242-9690

Twistringen -Verkehrsunfall mit Verletzten-

Am gestrigen Freitag gegen 15.02 Uhr kam es auf der B 51 auf Höhe der Bedarfsampel in Twistringen zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden 2 Personen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro

