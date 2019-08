POL-DH: --- Unfall mit Verletzten in Stuhr - Einbrüche in Kindergärten in Sulingen und Barenburg

Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Diebstahl

Am Mittwoch zwischen 11:40 Uhr und 12:15 Uhr kam es in Kirchweyhe im Heidfeldweg zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Während die beiden geschädigten Bauarbeiter im 1. Geschoss arbeiteten, entwendete ein noch unbekannter Täter zwei Handys und eine Geldbörse aus dem Erdgeschoss. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 10:25 Uhr kam es in Seckenhausen auf der Delmenhorster Straße an der Kreuzung zur Industriestraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 56-jährige Lkw-Fahrerin aus Oyten übersah beim Linksabbiegen von der Industriestraße kommend auf die Delmenhorster Straße fahrend eine entgegenkommende 45-jährige VW Passat-Fahrerin aus Stuhr. Die 45-Jährige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 13000 Euro.

Sulingen - versuchter Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Bürofenster des Kindergartens im Astrid-Lindgren-Weg aufzuhebeln und bei zweiten Versuch die Fensterscheibe mit einem Kanaldeckel einzuwerfen. Das Fenster konnte jedoch nicht geöffnet werden. Ein Einstieg erfolgte nicht. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/9490.

Barenburg - Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag gegen 01.35 Uhr eine Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und stiegen in den Kindergarten in den Teichgärten ein. Obwohl die Alarmanlage ausgelöst wurde, wurde im Gebäude ein Spind aufgebrochen und ein kleiner Bargeldbetrag entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/9490.

Syke - Diebstahl aus Pkw

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Verbraucher-Marktes an der Wiesenstraße in Syke. Als eine 55-jährige Fahrerin damit beschäftigt war, ihre Einkäufe im Kofferraum zu verstauen, entwendete ein unbekannter Täter von der Rückbank ihres Autos eine Handtasche und flüchtete unerkannt. Wer Beobachtungen zu diesem Vorfall mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Bassum - Farbschmierereien an Schule

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen ist die Lukas-Schule an der Industriestraße in Bassum mit roter Farbe besprüht worden. Unbekannte Täter besprühten den Eingangsbereich, Schulcontainer, das Pflaster und auch die Hinweisschilder. Der Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

