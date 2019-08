Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kinder an Haltstelle in Stuhr gefährdet - Anhängerdiebstahl in Maasen - Erneut Altreifen in Bassum illegal entsorgt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Gefährdung im Straßenverkehr

Am Dienstag kam es gegen 08:00 Uhr in Moordeich im Dinklager Weg zu einer Straßengefährdung an einer Schulbushaltestelle. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem roten Pkw auf eine Gruppe Kinder zu, die an der Haltestelle der Schule Moordeich standen. Ein Kind konnte durch reaktionsschnelles Ausweichen eine Kollision mit dem Pkw verhindern. Das Kennzeichen beginnt mit SY-???? Der Fahrer oder Zeugen, die etwas zu dem Fahrzeug aussagen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag kam es um 17:30 Uhr in Brinkum auf der Ortsumgehung in Richtung Syke zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Bassumer fuhr mit seinem blauen Mercedes auf den vor ihm fahrenden Ford Focus eines 42-Jährigen aus Twistringen auf. Bei dem 23-Jährigen besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Drogen geführt hat. Eine Blutentnahme wurde entnommen. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Maasen - Diebstahl eines Anhängers

Auf dem Grundstück der Geschädigten war unter einem Scheunenvordach der mit einem Schloss gesicherte Anhänger NI-GM 618, auf dem sich ein Glühweinstand befand, abgestellt. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag wurde der Anhänger samt Glühweinstand von unbekannten Tätern entwendet. Zur Tatausführung muss ein größeres Zugfahrzeug eingesetzt worden sein. Der geschätzte Schaden ca. 50000 Euro. Hinweise zu dem Verbleib des Anhängers bzw. verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 042717949-0, entgegen.

Bassum - Einbruch in KFZ-Werkstatt

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter durch ein Tor einer KFZ-Werkstatt in Bassum, Am Hang, ins Gebäude ein. Entwendet wurden komplette Sätze Winterreifen auf Felgen. Beide Tore wurden dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro. Zeugen, Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter 04242 / 9690 in Verbindung zu setzen.

Syke - Einbruchsversuch GTS Syke

In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.45 Uhr wurde eine Fensterscheibe der GTS an der Ferdinand-Salfer-Straße eingeschlagen. Daraufhin löste die Alarmanlage aus und der Täter flüchtete. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bassum - Altreifen entsorgt

In einem kleinen Waldstück in Bassum-Wedehorn wurden erneut Reifen gefunden. Es handelt sich um 200 Altreifen, die dort illegal entsorgt wurden. Zeugen, die am letzten Wochenende Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke 04242 / 9690 in Verbindung zu setzen.

Asendorf - Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B6 / Ecke Steinweg. Eine 55-jährige Asendorferin wollte auf die B6 einbiegen und übersah den PKW eines 50-jährigen Oldenburgers und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Einem 56-jährigen Bassumer wurde am Dienstagabend an der Kreuzung Richtweg / Döhrener Weg (Am Gaswerk) die Vorfahrt genommen. Der 21-jährige Fahrer eines Mazda, der den Unfall verursacht hatte, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß. Er konnte von Unfallzeugen verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Fahrzeug hatte keine amtliche Zulassung und wurde mit einem roten Kennzeichen geführt. Insgesamt wurden 3 Personen verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 16000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell