Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 23.00 Uhr und Dienstag, 09.50 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß im Hammweg am Fahrbahnrand geparkten roten Mercedes. Im Anschluss flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden an der linke Fahrzeugseite von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

