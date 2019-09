Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sank Peter-Ording: Ermittlungen nach Einbrüchen

Sankt Peter-Ording (ots)

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach zwei Einbrüchen in Sankt Peter-Ording.

In der Nacht von Samstag (07.09.19) auf Sonntag brachen unbekannte Täter zwischen 23:00 und 04:30 Uhr in ein Hotel in der Straße "Im Bad" ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Aus einem Tresor entwendeten sie mehrere Tausend Euro.

In der Zeit vom Sonntag (08.09.19), 21:00 Uhr bis Montag 06:30 Uhr wurde in einen Golfclub im Eiderweg eingebrochen. Es wurden mehrere Fenster aufgebrochen. Auch in diesem Fall wurde ein Tresor geöffnet und Bargeld entwendet. Außerdem wurde ein Notebook gestohlen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

