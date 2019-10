POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Fitness-Studio - Pkw beschädigt - Diebstahl aus Gartenhütte - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Essingen: Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte am frühen Mittwochmorgen ein 28-jähriger PKW Suzuki-Lenker, als er gegen 0.40 Uhr die B 29 von Schwäbisch Gmünd kommend in Richtung Aalen befuhr.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Dienstagabend kam es im Einmündungsbereich von der B 290 auf die B 29 zu einem Auffahrunfall, als eine 38-jährige Fahrzeuglenkerin aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 39-jährigen Fahrzeuglenkers auffuhr. 1700 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Als am Dienstag eine 53-jährige Pkw-Lenkerin gegen 17.45 Uhr von der Osterbucher Steige kommend geradeaus die Obere Bahnstraße überquerte, um in eine Hofeinfahrt einzufahren, missachtete sie die Vorfahrt eines 29-jährigen Fahrzeuglenkers, der von links auf der Oberen Bahnstraße heranfuhr. Durch die Kollision entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurde in der Gartenstraße an einem Geschäft eine Scheibe eingeschlagen und ein Schaden von ca. 4000 Euro verursacht. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Parkplatz nach links auf die Gartenstraße übersah eine 21-jährige BMW-Lenkerin am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr, eine von links heranfahrende 23-jährige VW-Lenkerin. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Unfallverursacherin auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit der Hinterachse gegen den Randstein prallte und beschädigt wurde. Die VW-Lenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 24.000 Euro.

Ellwangen-Schrezheim: PKW prallt gegen Laterne

Beim Befahren der B 290 in Fahrtrichtung Ellwangen kam am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein Pkw-Lenker nach dem dortigen Kreisverkehr In der Au durch nicht angepasste Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt. An PKW und Laterne entstand ein Sachschaden.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Konrad-Adenauer-Straße musste eine 47-jährige Ford-Lenkerin am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr verkehrsbedingt an einer Baustellenampel auf Höhe Scheffoldstraße anhalten, was der nachfolgende 28-jährige BMW-Lenker zu spät bemerkte und auffuhr. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Lkw verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag überholte ein unbekannter Lkw-Lenker gegen 16.55 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße, vor der dortigen Baustellenampel kurz vor der Einmündung Scheffoldstraße, eine verkehrsbedingt langsam fahrende 65-jährige Toyota-Lenkerin und touchierte diese am Fahrzeugheck. Ihr Fahrzeug wurde dadurch gegen den rechten Bordstein gedrückt, wodurch der rechte Reifen beschädigt wurde. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Lkw mit schwarzem Führerhaus und weißem Auflieger gehandelt haben. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Die Polizei in Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Von Straße abgekommen

Als am frühen Mittwochmorgen ein 27-jähriger BMW-Lenker gegen 0.30 Uhr die K 3267 vom Verteiler Iggingen kommend in Richtung Zimmern befuhr, fuhr er wenige Meter vor der Abzweigung Zimmern mit seinem Fahrzeug zunächst zu weit nach rechts gegen den dortigen Bordstein. Beim Gegenlenken kam er nach links von der Straße ab, überfuhr einen Grünstreifen und durchbrach anschließend eine Hecke, bevor er zum Stehen kam. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Mutlangen: Wildunfall

Als am Mittwochmorgen ein Pkw-Lenker gegen 5.10 Uhr die Lindacher Straße in Richtung Mutlangen befuhr, kollidierte er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr mit einer Rotte Wildschweine. Durch den Aufprall wurden zwei der Tiere getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Einbruch in Fitness-Studio

In der Nacht von Dienstag/Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Fitness-Studio in der Karl-Benz-Straße. In den Räumlichkeiten beschädigte er Fitnessgeräte sowie Fensterscheiben und flüchtete anschließend vermutlich in östliche Richtung. Während der Fahndung nach dem Einbrecher waren mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Mutlangen: Pkw beschädigt

Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte ein Unbekannter die linke Seite eines geparkten Pkw Mercedes, der zwischen Samstag und Dienstag in der Straße In der Breite abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Lorch-Waldhausen: Diebstahl aus Gartenhütte

Im Gewann Steingrube wurde oberhalb der Albvereinshütte zwischen Samstag und Montag aus einer Gartenhütte u.a. eine Stihl-Motorsäge und ein Stromaggregat der Marke Einhell im Wert von ca. 700 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Mögglingen: Pkw fährt auf Lkw

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr musste ein 53-jähriger Lkw-Lenker, welcher die Heuchlinger Straße in Richtung Heuchlingen befuhr, kurz vor der Bahnüberführung, verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Die 28-Jährige wurde hierbei verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagnachmittag versuchte ein Unbekannter an einer Gaststätte auf dem Johannisplatz, die derzeit renoviert wird, die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Türe entstand geringer Sachschaden.

Ruppertshofen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde beim Vorbeifahren ein geparkter Daimler beschädigt, der am Dienstag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Schulweg abgestellt war. An dem Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Leinzell: Pkw mit Eiern beworfen

In der Nacht von Montag/Dienstag wurde in der Austraße ein geparkter Smart von Unbekannten mit Eiern beworfen und ein Schaden von ca. 50 Euro verursacht. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Auf dem Wertstoffhof in der Lorcher Straße streifte der Lenker eines Kastenwagens am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr beim Vorbeifahren die geöffnete Heckklappe eines VW Multivan und verursachte einen Schaden von ca. 4000 Euro.

Lauchheim. Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Am Dienstag um kurz vor 7 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lenker eines PKW VW den Fuchsmühlenweg in Lauchheim. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes und fuhr auf diesen auf. Der 19-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro

