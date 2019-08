FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Wochenende

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Der Löschzug III (Wengern / Esborn) und die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Freitagabend um 21:18 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnobjekt Am Böllberg alarmiert. Nach intensiver Suche konnte in einem Gebäude ein mutwillig eingedrückter Druckknopfmelder vorgefunden werden. Die Einsatzstelle wurde an den Hausmeister übergeben und die Kräfte rückten nach guten eineinhalb Stunden wieder ein.

Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Samstagmorgen um 09:30 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Schöntaler Straße alarmiert. Hier musste eine Person aus dem zweiten Obergeschoss schonend durch ein enges Treppenhaus zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Nachdem die Tragehilfe durchgeführt wurde, konnte der Einsatz nach guten 45 Minuten beendet werden.

