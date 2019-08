Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz zum Geburtstag in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 06.08.2019, gegen 16.25 Uhr, feierte ein Gelsenkirchener mit seiner Familie im Nordsternpark seinen 40. Geburtstag, was erst einmal nichts Ungewöhnliches ist. Eine extra eingerichtete Feuerstelle in Höhe des Amphitheaters, nutzte der 40-Jährige jedoch auf eine nicht legale Weise. Um ein Lagerfeuer zu entzünden, schlug er mit einer Axt einen Baum aus dem Park, um diesen als Brennholz zu verwenden. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten untersagten dem Mann das weitere Abholzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell