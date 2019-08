Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Brandstiftungen in Buer - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Montag, 05.08.2019, im Zeitraum von 00.45 Uhr bis 01.30 Uhr, haben unbekannte Täter an mehreren Örtlichkeiten Abfallcontainer und Mülleimer in Brand gesetzt. An der Hagenstraße und am Kückelmannshof löschte die Polizei zwei der insgesamt sechs Brände mit eigenen Mitteln. Die vier anderen Brände an der Rochusgasse, Königswiese, Horster Straße und am Busbahnhof Buer löschte die Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem/den Täter(n) oder seinem/deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7112 (KK11) oder -8240 (Kriminalwache).

