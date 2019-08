Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausbewohner löschen Feuer - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei Autos und die Fassade eines Mehrfamilienhauses an der Seitenstraße in der Nacht zum Montag, 05.08.2019, in Flammen standen, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Bewohner des Hauses im Stadtteil Erle alarmierten die Polizei gegen 2.40 Uhr und löschten die brennende Hausfassade noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Wasserschlauch. Keiner der Bewohner wurde durch das Feuer verletzt. Da die Ermittler eine vorsätzliche Tat nicht ausschließen können, werden Zeugen gebeten sich unter den Rufnummern 0209/365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder -8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

