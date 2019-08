Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer fährt mit 79 km/h durch 30er-Zone

Gelsenkirchen (ots)

Dass die Verkehrsregeln nicht beliebig ausgelegt werden können, hat am Freitag, 02.08.2019, ein Autofahrer erfahren, der mit 79 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone gerast ist. Polizisten registrierten den Autofahrer gegen 17.30 Uhr im Eppmannsweg in Hassel, der nicht nur zu schnell fuhr, sondern außerdem ein Warnschild ignorierte, das auf spielende Kinder hinweist. Da hier von einem vorsätzlichen Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit ausgegangen werden muss, erwarten den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Daneben fielen während der Geschwindigkeitsmessungen noch weitere 16 Autofahrer auf, die sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 30 hielten. Die Polizei weist deshalb nochmal eindringlich darauf hin, dass Verkehrsschilder keine Empfehlung sind. Raser gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben anderer.

