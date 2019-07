Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 14. Juli 2019

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Jugendliche randalieren und beleidigen Hausbewohner

Wolfenbüttel, An der Meesche, 13.07.2019, 19:00 Uhr - 23:30 Uhr

In den späten Abendstunden betrat eine Gruppe von fünf Jugendlichen mehrfach das Grundstück eines in der Straße An der Meesche wohnhaften Geschädigten. Dort warfen sie diverse Dekorationsartikel um. Als der Eigentümer die Gruppe darauf ansprach, wurde ihm mit Beleidigungen begegnet. Bei der Personengruppe soll es sich um männliche Jugendliche gehandelt haben, die allesamt mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen seien. Diese haben Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Die Gegenstände wurden nicht beschädigt. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung wurden eingeleitet. Hinweise zu der Personengruppe nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verkehrslage:

Trunkenheit im Verkehr

Cremlingen, Schandelaher Straße, 13.07.2019, 23:25 Uhr

Zum Tatzeitpunkt befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Cremlingen die Schandelaher Straße, um dort vor einem Poller zu wenden. Dabei fuhr sich sein Jeep jedoch im Erdreich fest. Die hinzugezogene Polizei stellte eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,88 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Wolfenbüttel, Friedrich-Ebert-Straße, 13.07.2019, 08:13 Uhr

Im Verlauf einer Rechtskurve kam eine 76-jährige Fahrzeugführerin aus Wolfenbüttel vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß dabei seitlich gegen den entgegenkom-menden Pkw eines ebenfalls 76-jährigen Mannes aus Wolfenbüttel Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht, der Mann schwer verletzt. Beide Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 6.000,- EUR. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger

Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode, 13.07.2019, 16:45 Uhr

Am Samstagnachmittag möchte ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Celle in schiebender Weise mit seinem Fahrrad die Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Cremlingen und Abbenrode überqueren und übersieht dabei einen von links kommenden Pkw eines 54-jährigen Fahrzeugführers aus Helmstedt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwer verletzt und die Fahrzeuge beschädigt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.300,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter PHK Pankratowitz

Telefon: 0 53 31 / 93 31 12

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell