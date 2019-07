Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.07.2019

Peine (ots)

Einbruch in Schule

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, in das Gymnasium am Silberkamp in Peine ein. Es wurden mehrere Räume im gesamten Schulgebäude angegangen. Der Wert des entwendeten Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe der durch das Eindringen am und im Gebäude verursachten Schäden dürfte jedoch bereits bei mehreren tausend Euro liegen.

Trickdiebstahl in Peine

Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr verschafften sich zwei männliche Personen unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer 87-jährigen aus Peine. Während einer der beiden Täter die Seniorin ablenkte, durchsuchte der andere Mann die weiteren Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen. Es wurden schließlich Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter verließen unerkannt den Tatort.

Diebstahl aus Pkw

Zwischen Mittwoch, 11:00 Uhr, und Freitag, 15:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in einen verschlossen an der Landecker Straße in Essinghausen abgestellten VW Tiguan. Aus dem Innenraum wurde das fest verbaute Navigationsgerät entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

