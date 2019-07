Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.07.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr Freitag, 12.07.19, 09:30 Uhr 38226 Salzgitter, Schlosserstraße

Am Freitagvormittag teilt der Mitarbeiter eines Verpackungsunternehmens mit, dass der Fahrzeugführer eines Lkw mutmaßlich betrunken sei. Man würde derzeit die Weiterfahrt verhindern. Die eingesetzten Polizeibeamten führen bei dem Fahrzeugführer vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergibt einen Wert von 3,09 Promille. Der im Ausland wohnhafte 40-jährige Mann hatte seinen LKW offenbar volltrunken zur Anlieferung gefahren. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Donnerstag, 11.07.19, 22:00 Uhr bis Freitag. 12.07.19, 09:30 Uhr 38226 Salzgitter, Kranichdamm

Im angegebenen Tatzeitraum wurde der Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Salzgitter durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Straße Kranichdamm geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen oder die Polizei zu verständigen. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Donnerstag, 11.07.19, 22:00 Uhr bis Freitag. 12.07.19, 10:45 Uhr 38226 Salzgitter, Lichtenberger Straße

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in der Lichtenberger Straße. Auch hier wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. An dem Pkw der 55-jährigen Geschädigten aus Salzgitter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum jeweiligen Unfallhergang bzw. zu den Unfallverursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

