Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: NS-Mahnmal beschmiert - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten in einem noch nicht feststehenden Zeitraum das NS-Denkmal im Stadtgarten an der Zeppelinallee. Die Tat wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, 6. August, gegen 17 Uhr bei der Polizei angezeigt. Die Farbschmierer verunstalteten die Gedenkstätte mit mehreren Schriftzügen und Symbolen. Hierzu verwendeten sie Spraydosen. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365-8501 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365-8240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell