Polizei Münster

POL-MS: Unklarer Unfallhergang an der Grevener Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Unfall Ende Juni (26.6., 8.45 Uhr) an der Kreuzung Grevener Straße Ecke York-Ring sucht die Polizei Zeugen. Ein 72-jähriger Mann aus Greven war mit seinem Mitsubishi auf der Grevener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 39-jähriger Münsteraner fuhr mit seinem Renault auf dem York-Ring in Richtung Polizeipräsidium. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Wagen, wobei sich der Münsteraner leicht verletzte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell