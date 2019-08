Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - brennende Mülltonnen hinter dem Haus

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und die Löschgruppe Grundschöttel wurden am Sonntagabend um 18:44 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße alarmiert. Hier waren aus ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Als die ersten Kräfte nach vier Minuten vor Ort eingetroffen waren, hatten Nachbarn und auch der Eigentümer schon erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch durchgeführt und so die weitere Ausbreitung der Flammen verhindert. Durch einen Trupp wurden die letzten Löschmaßnahmen durchgeführt und anschließend der komplette Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Parallel wurde der angrenzende Hausflur kontrolliert, da durch geöffnete Fenster dort Rauch hereingezogen war. Zur Beseitigung der leichten Verrauchung wurde an der Eingangstür ein Lüfter aufgestellt. Zwei betroffene Personen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst begutachtet, konnten allerdings vor Ort verbleiben. Ebenso verletzte sich bei den Aufräumarbeiten ein Feuerwehrmann leicht, welcher ebenfalls nach kurzer Kontrolle im Rettungswagen vor Ort verbleiben konnte. Durch das Feuer wurde auch der Hausstromkasten beschädigt, sodass der Bereitschaftsdienst vom zuständigen Energieversorger zur Einsatzstelle alarmiert wurde. Für die Einsatzkräfte waren alle Maßnahmen nach einer guten Stunde beendet und die Kräfte rückten wieder ein. Neben den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort.

