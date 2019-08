Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher drei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag, 02.08.2019 um 13:50 Uhr mit der örtlichen DLRG zusammen zur Unterstützung der Polizei zu einem Einsatz an der Ruhr in Wengern alarmiert. Hier wurde eine Person vermisst. Im Laufe des Einsatzes kamen auch noch Kräfte aus Witten, Hattingen, Hagen und des örtlichen THWs dazu. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 19:00 Uhr. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Polizei.

Weiter ging es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag, 03.08.2019 um 10:38 Uhr mit einem Brandmeldealarm in einem Pflegeheim in Volmarstein. Hier hatte ein Rauchmelder ordnungsgemäß Alarm ausgelöst, als es zu einer Rauchentwicklung bei der Inbetriebnahme eines Waffeleisens gekommen war. Die Personen in dem Bereich wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet und der betroffene Bereich wurde natürlich belüftet. Der weitere Betrieb des Elektrogerätes wurde untersagt und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Die Löschgruppe Wengern wurde am Sonntagmorgen um 07:13 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Nähe des Gerätehauses alarmiert. Der Anrufer meldete einen Wasseraustritt aus einem ehemaligen Hotel in der Kirchstraße. Durch den Einsatzleiter konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Das Wasser stammte aus einem aktiven Pumpensumpf im Keller. Hierdurch wurde Wasser durch einen Schlauch auf den Hof gepumpt. Es handelte sich somit um einen normalen Vorgang und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

