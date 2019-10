Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Mofa-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am 12.10. gegen 19:35 Uhr befuhr ein 33-Jähriger auf einem Mofa die Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. In einem Kurvenbereich kam er zu Fall und stürzte in die Böschung neben der Fahrbahn. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm dort außerdem eine Blutprobe entnommen. Das Mofa wurde abgeschleppt.

