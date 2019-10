Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Scheunenbrand in Volmarstein

Wetter (ots)

Am 13:10. gegen 03:45 Uhr geriet Im Steinhausen eine Scheune in Brand, in der Heuballen gelagert wurden. Die Feuerwehr Wetter löschte den Brand, die Scheune brannte völlig jedoch aus. Die angrenzende Reithalle wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Aufgrund der Begebenheiten vor Ort ist von einer Brandstiftung auszugehen, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell