Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Diebstahl an vier Fahrzeugen

Herdecke (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.10. entwendeten unbekannte Täter an vier Pkw, die in der Ruhrallee geparkt standen, die Herstellerembleme. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02335-9166-7000 entgegen.

