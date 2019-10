Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Heinsberg-Porselen (ots)

Zwischen Donnerstag, 3. Oktober und Dienstag, 8. Oktober, versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim an der Ulrichstraße einzudringen. Sie zogen ein Schloss und hebelten an der Tür. Diese ließ sich jedoch nicht öffnen, weshalb die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute flüchteten. Am Vereinsheim entstand hoher Sachschaden.

