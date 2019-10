Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Traktor

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 8. Oktober (Dienstag) und dem 9 Oktober (Mittwoch), 15 Uhr, in ein Stallgebäude an der Straße An Dremmener Loh ein. Dort öffneten sie einen Traktor und stahlen daraus elektronische Geräte sowie zwei Monitore.

