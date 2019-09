Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Arbeitsgerät aus Bendorfer Schule entwendet

Bendorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.09.2019, 12.00 Uhr bis Freitag 13.09.2019, 14.00 Uhr wurden aus einem Abstellraum der Bodelschwinghschule in Bendorf diverse Gerätschaften entwendet. Durch eine, in der Schule tätige Bendorfer Installationsfirma, wurden am Donnerstagmittag u.a. eine hochwertige Bohrmaschine samt Zubehör und weitere Werkzeuge in einem verschlossenen Abstellraum deponiert. Als sich ein Mitarbeiter der Firma am Freitag in den Raum begab stellte er fest, dass die Gegenstände entwendet worden waren. Täterhinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor. Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen, werden an die Polizeiinspektion Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

