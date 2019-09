Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Beschädigung einer Hausgasleitung

Vallendar (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:28 Uhr beschädigt ein Bauarbeiter bei Baggerarbeiten die Hauptgasleitung eines Hauses in der Straße ,,Auf der Dreispitz" in Vallendar und löst damit einen Großeinsatz aus. Alle Feuerwehren der Verbandsgemeinde, sowie Polizei und Rettungsdienst wurden in dem Einsatz gebunden. Gegen 18:05 Uhr kann die Gaszufuhr zu dem betroffenen Haus durch die EVM gesperrt werden. Es wurde niemand durch das ausgetretene Gas verletzt. Andere Haushalte sind nicht betroffen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-94020





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell