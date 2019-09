Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 9 in Höhe der Ortslage Spay

Spay (ots)

Am 09.09.2019 gegen 23:55 Uhr kam es auf der B 9 in Höhe der Ortslage Spay kurz vor der Bahnüberführung zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die nach dem bisherigen Ermittlungsstand alleinbeteiligte 53 jährige Fahrzeugführern kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kollidierte letztlich mit einem Baum. Durch den Aufprall erlitt sie tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 9 war für knapp 2 Stunden vollgesperrt und der Verkehr wurde durch Spay umgeleitet.

