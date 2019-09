Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Eisenbahn erfasst PKW auf Bahnübergang

Andernach (ots)

Am Montagmorgen kam es in Andernach, Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW sowie einer Gütereisenbahn. Die junge Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An dem unbeschrankten Bahnübergang der Eisenbahn in der Koblenzer Straße missachtete die Fahrerin die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Auf dem Bahnübergang kam es dann zu dem Zusammenstoß mit der von rechts heranfahrenden Eisenbahn. Hierbei wurde glücklicherweise Niemand verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der PKW jedoch derart mit der Eisenbahn, sodass dieser von der Feuerwehr aus der Eisenbahn geschnitten werden musste. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 25.000 EUR.

