Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung und Diebstahl

Nickenich (ots)

05.09.19, Nickenich; Am Morgen des 05.09.19 meldet der Ortsbürgermeister von Nickenich den Diebstahl von zwei Absperrpfosten / Pollern (typisch weiß-rot gestreift). Diese wurden erst am Vortag "Auf der Olck", der Kuppe an der Eicher Straße zwischen Nickenich und Andernach Eich, frisch gesetzt.

Die Poller wurden mutwillig aus der Bodenverankerung gerissen und anschließend entwendet.

Zudem wurde an beiden Stellen am Boden jeweils eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger in neongrüner Sprühfarbe gemalt. Der Tatzeitraum beläuft sich auf 04.09.19 ca. 10:30 Uhr bis 05.09.19 08:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

