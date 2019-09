POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 06.09.19 - 08.09.19

Polizeidirektion Koblenz

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich insgesamt 16 Verkehrsunfälle. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand.

Am 06.09.19 gegen 11:30 Uhr kollidierte eine 80 jährige Verkehrsteilnehmerin aus der VGV Weißenthurm vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers des eigenen Fahrzeugs beim Einfahren in den fließenden Verkehr im Industriegebiet Mülheim-Kärlich in der Straße "Auf dem Hahnenberg" mit einem Stromkasten, welcher hierbei völlig zerstört wurde. Hierbei durchbrach sie noch eine angrenzende Hecke und kam schließlich auf einem benachbarten Parkplatz zum Stehen. Es wurde niemand verletzt.

Am 07.09.19 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 55 jährige Frau aus der VGV Weißenthurm die Andernacher Straße in Kettig in Fahrtrichtung Weißenthurm. Im Verlauf einer Rechtskurve kommt diese dann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Jungbaum. Dieser wird durch den Aufprall zerstört. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Am 07.09.19 gegen 12:30 Uhr dürfte erneut nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn bei einem Unfall auf der K63 zwischen Saffig und Andernach-Miesenheim hauptursächlich gewesen sein. Hierbei rutschte ein 54 jähriger Fahrzeugführer aus Andernach mit seinem PKW in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und kollidiert dort mit einem Zaun. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Nur wenig später gegen 14:00 Uhr verlor auch noch ein 19 jähriger Fahranfänger auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf der Auffahrt zur B9, Mülheim - Kärlich in Richtung Andernach, gegen eine Betonschutzplanke. Das Fahrzeug wurde hierbei vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Die Polizei appelliert insbesondere zum jetzigen Witterungs-/Jahreszeitenwechsel besonders vorsichtig und den örtlichen Straßenverhältnissen angepasst zu fahren.

Sonstiges

Am 07.09.19 gegen 03:15 Uhr konnte im Rahmen der Streifenfahrt in der Hauptstraße in Kaltenengers ein PKW besetzt mit drei Personen festgestellt werden, welcher nach Ende der dortigen Kirmes losfuhr. Dieser konnte dann im Rahmen der kurzen Nachfahrt schließlich nach Wenden des Streifenwagens kontrolliert werden. Da der 23 jährige Fahrer aus dem Raum Frankfurt drogentypische Auffallerscheinungen aufwies und zum Zeitpunkt der Kontrolle etwaig unter der Wirkung von Alkohol gestanden haben dürfte, wurde dieser im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Am 07.09.19 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Diebstahlsversuch zweier hochwertiger Angelrollen aus einem Geschäft im Industriegebiet Mülheim-Kärlich. Durch zwei bislang unbekannte ca. 50-55 Jahre alte Täter mit osteuropäischem Akzent wurde in einem unbemerkten Augenblick eine Vitrine geöffnet und die Rollen im Wert von ca. 1000 Euro herausgenommen. Als dies dem Verkäufer auffiel und er die Täter zur Rede stellen wollte, liefen diese unter Zurücklassung der Beute aus dem Geschäft und konnten im Anschluss unerkannt entkommen. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Am späten Abend des 07.09.19 gegen 22:45 Uhr kam es in der Ortslage Plaidt zur Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge durch randalierende Jugendliche. Im Bereich Alter Kirchplatz/Gildestraße wurden Glasflaschen auf dort parkende Fahrzeuge geworfen. Hierbei wurde bislang ein PKW augenscheinlich beschädigt. Die Personengruppe, welche ca. 15 Personen umfasst haben soll, konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Auch sei zuvor in der Niederstraße bei einem PKW der Außenspiegel durch mehrere Jugendliche beschädigt worden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden erbeten. Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der zuständigen Polizei Andernach zu melden.

Körperverletzungen

Am 08.09.19 gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei Andernach zu einem Einsatz an den Bahnhof in Plaidt beordert. Dort kam es zuvor vermeintlich zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil zweier junger Männer aus der VGV Mendig. Diese seien laut eigenen Angaben aus einer größeren Personengruppe heraus grundlos attackiert worden. Auch sei einem der Geschädigten hierbei ein Geldbeutel entwendet worden. Anschließend sei ein Großteil der vermeintlichen Täter mit dem Zug in Richtung Mayen davon gefahren. Ein anderer Teil sei nach der Tat fußläufig in der Ortslage Plaidt verschwunden. Auch hier dauern die Ermittlungen an. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Am 08.09.19 gegen 04:00 Uhr kam es erneut in Plaidt im Bereich "Alter Kirchplatz" zu einer gefährlichen Körperverletzung. Einem 38 jährigem Kirmesbesucher aus der VGV Pellenz wurde hierbei durch einen bislang unbekannten Täter im Streit eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt glücklicherweise hierbei nur leichtere Verletzungen. Der Täter flüchtete mit einem PKW vom Tatort. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

