Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines Pkw

Lahnstein (ots)

Am Freitag, zwischen 21:00 und 23:00 Uhr, kam es zu einer Komplettentwendung eines getunten Ford Focus, Farbe rot, mit dem amtlichen Kennzeichen GOH-SF27. Der Wagen stand in der Adolfstraße in einem Hinterhof geparkt. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Lahnstein (Tel.: 02621/913-0) entgegen.

