Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an 2 Fahrzeugen Reifen platt gestochen. Betroffen waren ein roter Pkw, der in der Bornsgasse geparkt stand (2 Reifen Fahrerseite) und ein schwarzer Kleinwagen (alle 4 Reifen, Tatbegehung vermutlich vor 00.00 Uhr), der in der Straße Am Dornsbach abgestellt war. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Lahnstein sucht Zeugen, die Angaben zur Tatausführung oder zu verdächtigen Personen machen können.

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



