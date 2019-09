Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung vom WE PI Bendorf

Koblenz (ots)

Diebstahl

Unbekannte Täter haben am 07.09.19, in der Zeit zwischen 02.00 und 07.00 Uhr in Vallendar an der Wambachtal-Grillhütte einen Anhänger aufgebrochen. Es wurden eine Vielzahl von Getränkekisten entwendet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell