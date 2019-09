Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Lahnstein (ots)

Ein Renter parkte seinen anthrazitfarbenen Golf am Freitag, zwischen 09:45 und 10:15 Uhr während eines Arztbesuches in der Adolfstraße vor der Hausnummer 15. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Radkasten vorne rechts fest. Der Verursacher gab sich nicht zu erkennen.

