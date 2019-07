Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Neun Verletzte nach Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn - Unfallstelle gesperrt - örtliche Umleitung - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr kam es an der Kreuzung Obere Riedstraße/Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einer Straßenbahn. Dabei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand neun Personen verletzt, darunter der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast schwer.

Nach den bislang vorliegenden Informationen war der 32-jährige Fahrer des Lkw mit Anhänger vom Kreisel Oskar-von-Miller-Straße kommend auf der Riedstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Hessische Straße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Dies hatte zur Folge, dass er mit der Straßenbahn der Linie 4a zusammenstieß. Die Straßenbahn wurde durch den Aufprall aus den Schienen gehoben. Die Verletzten wurden nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Unfallstelle ist derzeit gesperrt, es erfolgt eine örtliche Umleitung. Die Unfallermittlungen vor Ort durch die Verkehrspolizei dauern derzeit noch an.

