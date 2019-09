Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kirmes in Oberlahnstein

Lahnstein (ots)

Die diesjährige Kirmesveranstaltung in Oberlahnstein wurde sowohl am Freitag-, als auch am Samstagabend durch umfangreiche Kontrolltätigkeiten begleitet. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt und Kreisverwaltung lag dabei im Bereich des Jugendschutzes. Im Zuges dessen konnten unerlaubt erworbene Alkoholika, Zigaretten und auch Betäubungsmittel sichergestellt und Eltern alkoholisierter Jugendlicher benachrichtigt werden. Streitigkeiten am Autoscooter endeten in 2 Fällen in körperlichen Auseinandersetzungen und der Einleitung von Strafverfahren. Eine sich anbahnende größere Schlägerei konnte durch verstärkten Kräfteeinsatz mit Unterstützung von Polizeikräften aus Koblenz verhindert werden.

